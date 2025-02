Divisione Regionale 1. Il Progresso ci prova sul campo del Voltone. Anzola riceve il Basketreggio

Ultime curve di regular season sui parquet della Divisione Regionale 1 e ancora 80’ di gioco prima del sipario che darà il via alle fasi playoff e playout: tante ancora situazioni ancora da chiarire. Nel girone A situazione ancora virtualmente aperta in vetta, con la regina Piacenza che deve guardarsi le spalle da Modena (che ha lo scontro diretto favorevole e viaggia a -4): per i modenesi domani alle 18 la sfida delicatissima sul campo della Vis Persiceto, quarta, che cerca il riscatto dopo tre sconfitte consecutive per provare l’assalto al terzo posto, occupato dalla Jolly Reggio Emilia.

Stesso trend negativo anche per Anzola, che oggi alle 19,45 riceverà Basketreggio per cercare la sesta vittoria della stagione.

Già certa invece del primo posto la leader del girone B 4 Torri, che finirà così nel gironcino a 5 squadre V2 (lo stesso dove finiranno 2C, 3A, 4C, 5B). Dietro invece è bagarre, con l’attesissimo responso dal derby fra seconda e terza della classe Bianconeriba Baricella-Budrio (giocata ieri alle 21,30) e col testa a testa a distanza fra Castel Maggiore (quinta) e Masi (sesta e attualmente fuori dai playoff), appaiate a quota 20 punti: per il Progresso, di scena stasera alle 18 sul campo del Voltone (alla nona sconfitta consecutiva), la chance di allungare sui casalecchiesi, fermi per il turno di riposo.

Questo rende ancora più avvincente il turno di chiusura della regular season, in programma il prossimo fine settimana: in campo Progresso-Giardini Margherita, Budrio-Audace Bombers e Masi-Bianconeriba.

A chiudere però questa giornata ci saranno Audace Bombers-Stars, ottava contro ultima. Tanto desiderio di riscatto anche nel girone C, con Castel San Pietro Terme 2010, penultima a +2 sul fanalino International Imola, che stasera alle 20,30 ospiterà Cesena 2005 per provare a interrompere una striscia negativa che dura da 7 giornate.

g. g.