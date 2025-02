Divisione regionale 1: il recupero. Colpo grosso del Basketreggio

BASKETREGGIO88VIS PERSICETO81

BASKETREGGIO: Infante 16, Oziegbe, Soncini 8, Scaravelli, Lasagni 17, Beltrami, Franzoni 19, Castagnetti, Generali 7, Carnevali 7, Brogio 14. All. Perricone.

VIS PERSICETO: Baccillieri, Patrese 14, Mazzoli 20, Benuzzi 2, Pedretti 2, Rando 13, Ramini 14, Andreoli 3, Ravaldi 3, Mazza 10, Manzi ne, Ferrari ne. All. Sacchetti.

Arbitri: Benini e Zuffi di Bologna.

Parziali: 16-24, 44-38, 65-60.

Colpo grosso del Basketreggio (16) nel recupero di DR1. La sfida con la Vis Persiceto (22), ex terza forza del girone, va alla formazione cittadina, che parte ad handicap (alla fine del primo quarto è sotto di 6), ma trova nei soliti Infante e Lasagni, oltre che in Franzoni e Brogio, le chiavi per far male alla difesa bolognese e imporsi alla distanza. Con questo risultato la squadra di Perricone coglie la quarta vittoria di fila che vale il sesto posto, in attesa della trasferta di domani (ore 19) ad Anzola, che può prolungare la serie; sempre domani, alla stessa ora, Correggio riceve Medolla, mentre domenica alle 18 Reggiolo gioca a Castelfranco.