Divisione regionale 1. L’International sfiora il colpaccio a Budrio: 64-69. Roli trascinatore, ma non basta. Venerdì arriva Bertinoro

L’Easy Car International inaugura l’anno nuovo sfiorando il colpaccio in casa della capolista Budrio. Una gara giocata senza timori reverenziali non è bastato per portare a casa il primo referto rosa del 2024 ai giovani biancorossi, sconfitti per 69-64 dopo una partita comunque da cui trarre spunto. Dopo un primo tempo equilibrato, nel corso del terzo quarto l’Easy Car Imola mette a segno una serie di attacchi efficaci al 30’ si ritrova a +10 grazie alle triple di Poloni (7), Troisi (10 punti) e Fini (13) e le giocate di Roli (18).

Nella frazione finale Budrio fa valere esperienza, chili e centimetri e riesce a ribaltare le sorti del match condannando i biancorossi alla sesta sconfitta di fila. Il girone B di Divisione Regionale 1 vedrà l’Easy Car tornare in campo venerdì alla palestra Ravaglia contro Bertinoro mentre la Grifo, che ha osservato il turno di riposo nell’ultimo weekend, sarà di scena al PalaRuggi sabato alle 18,30 contro Cestistica Argenta.

l. m.