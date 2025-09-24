Divisione Regionale 1. Monsummano vola ai quarti. Finisce l’avventura di Pescia

Monsummano esulta, mentre Pescia è costretta ad arrendersi. Domenica dal doppio volto quella delle formazioni pistoiesi di Divisione Regionale 1, impegnate negli ottavi di finale di Coppa Toscana di categoria. Solo gli Shoemakers passano il turno, grazie al colpo esterno al PalaLions di Oste. I ciabattini mandano al tappeto Montemurlo con il punteggio di 76-67. Dopo 15 minuti equilibrati, la squadra allenata da Luca Nobile piazza l’allungo in chiusura di seconda frazione e nella ripresa gestisce il vantaggio accumulato, rimandando al mittente i tentativi di rimonta degli avversari. Sugli scudi Calderaro, autore di 20 punti, e Malevolti, uno degli ex di turno, che chiude con 13 punti. Nei quarti di finale della manifestazione intitolata a Franco Bugliesi, Monsummano sfiderà in trasferta Valdesa (reduce dall’affermazione esterna ai danni di Asciano) per un posto nella Final Four in programma a gennaio. Il match andrà in scena venerdì, con palla a due alle 21. Umore decisamente diverso in casa Cestistica Audace Pescia. I rossoverdi vengono battuti sul parquet amico del PalaBorrelli dalla Gea Grosseto, che si impone con il risultato di 58-73. La truppa di coach Stefano Pellegrini accusa più di una difficoltà nella metà campo offensiva e alla fine deve alzare bandiera bianca, salutando così la competizione. Pescia avrà adesso due settimane di tempo per lavorare e migliorare in vista dell’inizio del campionato, che la vedrà impegnata subito nel derby contro Monsummano.

Francesco Bocchini