Divisione Regionale 1: Monteroni batte Virtus Certaldo e si qualifica ai play-off

L’ultimo turno della stagione regolare del girone B del campionato di Divisione Regionale 1 si è aperto con l’anticipo di mercoledì sera tra Monteroni e Virtus Certaldo. A spuntarla è stata la formazione locale di coach Rossi che si è imposta 70-61 consolidando un accesso ai play-off che per il team della Val d’Arbia era matematico già dalla settimana scorsa.

Nelle gare in programma domenica saranno in palio gli ultimi posti della griglia play-off: a contenderseli ci sono anche Poggibonsi e Valdelsa Basket, quest’ultima chiamata ad una rincorsa molto complicata. Il programma del 30º turno vede in campo domenica pomeriggio alle 18 al PalaPerucatti la Advinser Asciano e Jokers Legnaia in un match ininfluente per entrambe. A seguire alle 21 sempre nell’impianto senese si sfidano Parmolaia Maginot e Valdelsa Basket. Per gli ospiti è l’ultima chiamata in chiave play-off anche se tutto passa dai risultati delle altre.

Ha tutto nelle proprie mani invece la Paolo Nesi Tappezzerie Poggibonsi impegnata in trasferta a San Giovanni Valdarno contro la Synergy (palla a due ore 18). Giallorossi che in base ai risultati delle avversarie potrebbero qualificarsi alla post season anche in caso di sconfitta.