Divisione Regionale 1. Per la Gea pesante sconfitta sul parquet della Libertas Lucca: 80-46 il risultato finale

Pesante battuta d’arresto della Gea Basketball Grosseto nella settima giornata del campionato di Divisione Regionale 1 sul parquet della Libertas Lucca (80-46).

I ragazzi di Marco Santolamazza sono stati in partita praticamente solo nel primo tempo, chiuso con un ritardo di appena quattro lunghezze. Il quintetto lucchese, che da parte sua ha offerto un’ottima prestazione, ha però cambiato il volto alla gara nella seconda frazione, andando all’intervallo lungo a più sedici, dopo aver fatto registrare un parziale di 23-11. Nella ripresa la situazione è addirittura peggiorata per Grosseto, che a inizio terzo ha perso uno dei suoi giocatori più rappresentativi, Davide Liberati, che si è visto rifilare un fallo tecnico molto dubbio e addirittura il cartellino rosso per aver chiesto educatamente spiegazioni al duo arbitrale, che ha finito per far perdere la testa ai grossetani, che sono crollati psicologicamente, subendo un parziale di 24-7 nel terzo tempino, e così la Gea ha finito per perdere, con oltre trenta punti di scarto, una gara preparata con ben altre premesse.

LIBERTAS LUCCA: Canciello 10, Giusti 2, Servadio 5, Mattei 2, Lorenzi 8, Fracassini 10, Piercecchi 3, Guidi 20, Cecconi 17, Brunelli, Tonacci 3. All. Romani.

GEA GROSSETO: Liberati, Fanelli 8, Piccoli 12, Furi, Simonelli 9, Delfino Marsili 2, Romboli 2, Mazzei 11, Mari 2, Capverde. All. Santolamazza.

Acap