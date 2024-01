Divisione Regionale 1. Pescia continua a volare alto. Colpaccio di Massa e Cozzile

Doppio successo in Divisione Regionale 1 per Cestistica Pescia e Massa e Cozzile. I rossoverdi espugnano Montale mentre Massa fa il colpaccio con Vaiano. Quarta vittoria consecutiva per Pescia, che nell’ultima gara del girone di andata si regala un grande successo, superando in trasferta al termine di una partita combattuta la Libertas Montale per 75-79. Con questo risultato la compagine rossoverde conferma il primato in classifica in coabitazione con i Lions Montemurlo, staccandosi da Cus Firenze e Valbisenzio Basket. È una Cestistica scintillante quella che sta disputando questo insidioso campionato di DR1. Il bottino conquistato dai ragazzi di coach Giuntoli fino ad oggi è andato al di là di ogni più rosea aspettativa. Dopo la sconfitta della prima giornata sono arrivate nelle successive undici partite la bellezza di dieci vittorie, con un unico incidente di percorso sul campo della Sestese. Soprattutto nelle ultime quattro sembra che la squadra abbia trovato grande organizzazione e solidità. La stagione però è ancora lunghissima e il calendario fitto non ammette cali di tensione. Si torna in campo domenica alle 18.15 contro Montemurlo.

La sorpresa di giornata arriva direttamente da Massa e Cozzile, dove i ragazzi di coach Pellegrini mettono in scena una prova ai limiti della perfezione superando per 75-70 la corazzata Valbisenzio Basket. Successo importante, il terzo di questa difficile prima parte di stagione ma soprattutto il secondo di fila, maturato al termine di una gara sofferta ed equilibrata, in particolare grazie a una ripresa di grande cuore. Massa e Cozzile osserverà il turno di riposo e tornerà in campo sabato 27 gennaio contro la Union Campi.

Leonardo Meacci