Divisione regionale 1. Poule promozione, Tigers sconfitti a Modena. Tiberius e Riccione in campo per i playout

Finisce con un ko netto, la prima partita di poule promozione di DR1 dei Villanova Tigers. La squadra di coach Miriello era di scena a Modena nella tana di una formazione di valore, attrezzata per i quartieri alti e anche con ambizioni. È finita 79-63, con gli emiliani ad andare in fuga, dal +7 del 33’ (61-54), grazie a un’ottima vena nei tiri da fuori. Il tabellino: Zannoni 23, Polverelli 11, Buo 9, Signorini 16, Bollini, Mussoni 4, T. Guiducci, Mazzotti, Donini. All.: Miriello.

Sabato, alle 18.45 a Villa (dirigono Longhi e Benini), i Tigers torneranno in campo per la seconda partita contro Massa. Domani cominciano anche i playout, con Tiberius e Riccione impegnate nelle prime sfide salvezza. Le squadre sono state inserite nel girone R1 assieme a Giardini Margherita, Voltone, Medolla e Basketreggio. Tutte le squadre partono conteggiando gli scontri diretti della prima fase e tutte cominciano curiosamente da 2. Quattro gare di andata e quattro di ritorno, alla fine l’ultima retrocede. Riccione gioca domani a Reggio Emilia nella tana del Basketreggio (21.15, Venturelli e Chiapponi), Tiberius è impegnata cinque minuti dopo a Bologna coi Giardini Margherita (21.20, Cascioli e Chiari).