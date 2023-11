Divisione regionale 1. Recrimina il Massa Lombarda

In Divisione regionale 1 recrimina il Lusa Basket Massa Lombarda per non aver vinto in casa dell’Artusiana Forlimpopoli. I ravennati perdono 64-74 (18-10; 36-25; 51-51) per colpa di un ultimo quarto da dimenticare. Massa giocherà venerdì alle 21 in casa contro il 4 Torri Ferrara, mentre Faenza farà visita a Budrio sabato alle 20.30. Domenica Russi di scena alle 18.45 a Granarolo. Il tabellino di Massa Lombarda: Ravaglia 4, Spinosa L. 8, Spinosa A. 13, Pietrini 13, Alessandrini 7, Dalla Malva 2, Di Giorgio, Orlando 4, Castelli, Fabiani 3, Berardi ne. All.: Solaroli Classifica: Argenta* 14; Budrio* e Granarolo 12; Baricella, 4 T.Ferrara e Forlimpopoli 10; Villanova Tigers, International Imola e Riccione 8; Faenza*, Cesena e Bertinoro 6; Grifo Imola, Omega Bologna* e Massalombarda** 4; Castel San Pietro* e Russi* 2. * già riposatopartite in meno