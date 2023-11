Divisione regionale 1. Russi, ko pesante

Turno infrasettimanale agrodolce per le ravennati. Il Lusa Massa Lombarda conquista due punti d’oro contro i Tigers Villanova, formazione di alta classifica, superandoli 92-87 (18-26; 43-45; 70-61 i parziali) al termine di un match molto combattuto risoltosi soltanto negli ultimi minuti. Un successo che potrebbe rappresentare il primo passo dei massesi per uscire dalla zona playout e disputare un campionato di grande tranquillità, visto che uno dei primi quattro posti che garantirebbero i playoff, non pare essere alla portata.

Pesante passo falso invece per Russi, caduto in casa 52-54 (16-14; 23-34; 34-43) con Castel San Pietro, che mai aveva vinto in precedenza. La squadra di coach Tesei si è visto beffare nel finale perdendo di soli due punti. Con questa sconfitta Russi si è fatta agganciare in classifica proprio da Castel San Pietro. Non ha giocato la Raggisolaris Academy che scenderà in campo lunedì alle 20 in casa con l’Omegna Bologna il posticipo della sesta giornata. I faentini saranno anche l’unica ravennate a giocare nel week end nel settimo turno, dato che Russi osserverà il turno di riposo e Omega Bologna - Massa Lombarda è stata rinviata a mercoledì 20 dicembre.

L’Academy riceverà sabato alle 20.30 il 4 Torri Ferrara. Il tabellino di Russi: Kertusha, Cervellera 6, Scaccabarozzi 2, Catenelli 8, Basaglia 5, Bergantini 8, Allegri 8, Totaro 2, Morigi 11, Licchetta, Vistoli 2. All.: Tesei. Il tabellino di Massalombarda: Ravaglia 8, Spinosa L. 7, Spinosa A., Salvadori, Pietrini 14, Dalla Malva 2, Di Giorgio, Orlando 18, Delvecchio 19, Rivola 8, Fabiani 16, Berardi. All.: Solaroli