Divisione Regionale 1: Ultimi 80 minuti decisivi per la promozione in serie C

Ancora 80 minuti di gioco in Divisione Regionale 1 per individuare le squadre che accederanno al turno preliminare che dal 18 maggio anticiperà il concentramento in campo neutro per 2 seggi nella futura serie C: nelle poule-promozione sono ancora diverse le situazioni da sbrogliare per definire i primi e i secondi posti valevoli per il passaggio del turno.

Nel girone V1 weekend di attesa per Budrio seconda della classe, che osserverà il turno di riposo, ma guardando con interesse alla sfida fra la regina Piacenza (prima a +6 dai budriesi) e l’inseguitrice Magik Parma, terza a -2 dai gialloblù e con lo scontro diretto a favore.

Giornata clou anche nel girone V2, con la Vis Persiceto, seconda alle spalle della 4 Torri Ferrara, che vuole blindare il suo posizionamento e martedì alle 21,30 riceverà Castel Maggiore, che all’andata si era imposta di 3 lunghezze sul parquet persicetano.

Nella poule-retrocessione è invece bagarre per evitare l’ultimo posto, quello che condanna alla Divisione Regionale 2.

Nel girone R2 weekend delicato per la Masi, seconda alle spalle di Castelfranco Emilia e reduce da 3 sconfitte consecutive: i casalecchiesi domani alle 18 ospiteranno Castel San Pietro Terme 2010, ultima a -2 dal penultimo posto e motivata a centrare una vittoria che riaprirebbe la corsa salvezza all’ultima giornata.

Guardano con interesse anche Anzola e Cesena 2005, appaiate al penultimo posto e in campo oggi alle 19,45.

Ultimi assalti anche nel girone R3, con l’Audace Bombers a caccia di punti per conseguire una salvezza all’ultimo respiro. I bolognesi sono ultimi a -2 da Imola e oggi alle 19 saranno nella tana di Correggio, seconda e in striscia positiva da 5 giornate, per tentare l’impresa.

Alle 18,30 in campo anche Aics Forlì-Veni, col club di San Pietro in Casale che vuole tentare la salita al primo posto.

g. g.