Divisione Regionale 1: Ultimi verdetti prima di playoff e playout

Ultimi quaranta minuti di stagione regolare in Divisione Regionale 1. Nel weekend tutti i verdetti e poi dopo la pausa pasquale si parte con playoff e playout. Una formula che, per fortuna, torna quella “classica“ con le prime otto di ogni girone ai playoff, la nona che si salva, dalla decima alla 13esima ai playout e l’ultima che scende diretta in Divisione Regionale 2. Nel girone Est C sia la Pob che il Team 86 Villasanta sono già certe da tempo di partecipare ai playoff. Con quale ranking lo sapremo solo al termine di questo ultimo turno visto l’equilibrio che c’è tra la terza e la settima posizione con cinque squadre in due punti. Si è complicato un po’ la vita il quintetto di Binzago che ad un certo punto del girone di ritorno, dopo la “rivoluzione“ invernale con un paio di partenze importanti tra cui quella di Marinò, era addirittura risalito al secondo posto.

Gli ultimi tre passi falsi di fila condannano il quintetto di coach Tato Grassi (foto) a una posizione di rincalzo, ma se la forma tornerà al top battere la Pob specie in casa propria sarà dura per tutti nella post-season, la cavalcata di dodici mesi fa lo testimonia. Ultimo atto di regular domenica alle 19 a Costamasnaga contro la pericolante Nibionno. Villasanta ha gli stessi punti della Pob, è lì nel gruppone ma ha un ultimo turno tosto contro la capolista – già matematicamente certa del primo posto – a Olginate stasera alle 21.30. Nel girone Est D sono già sicure nelle otto il CSA Agrate Brianza che stasera alle 21.15 riceve Forlab Treviglio; gli orobici sono già certi del nono posto, quindi salvi, la squadra di Decio vuole almeno il quarto.

Dipo che è certa dell’ottavo posto ma ha mire espansionistiche sul settimo se saprà vincere stasera ad Orzinuovi, sperando nel concomitante passo falso della Virtus Desenzano nel posticipo domenicale contro la Monteclarense. Biassono farà i playout ma oggi a Melzo bisogna vincere per avere il fattore campo a favore.

Roberto Sanvito