Divisione regionale 1. Un turno amarissimo per Cmv e Montemurlo
Si acuisce il momento di crisi attraversato dal Centro Minibasket Valbisenzio, mentre Montemurlo incappa nel primo ko in campionato. Terza giornata negativa per entrambe le pratesi nel girone B di Divisione Regionale 1. Partiamo dalla squadra allenata da Angelo Iacopini, che perde la terza partita consecutiva. Al PalaNenni, Bonari e compagni soccombono 61-82 di fronte a Scandicci, che comanda le operazioni fin dalla palla a due. Gli ospiti cominciano il match con un parziale di 10-2 e al 10’ sono avanti 15-24. Il divario fra le due sfidanti si allarga ulteriormente nella seconda frazione, che va in archivio sul 28-41. Vaiano è costretta ad alzare definitivamente bandiera bianca nella ripresa, quando i fiorentini toccano anche il +24.
Venendo a Montemurlo, i Lions - reduci dal turno di stop forzato a causa del rinvio dell’incontro con Synergy Valdarno - vengono battuti sul campo di Monteroni 87-71. Dopo un avvio equilibrato, i senesi scappano sul finire di primo quarto. Nel secondo, i biancorossi sprofondano anche a -21, mentre all’intervallo il tabellone luminoso recita 43-24. Gara chiusa? No, perché la truppa di coach Matteo Piperno piazza un parziale di 25-15 che le consente di riaffacciarsi a -9 con tutto l’ultimo periodo da giocare. Ma le energie dei Lions sono ormai esaurite e Monteroni riprende in mano il controllo della partita, ponendo fine alle speranze dei pratesi.
Francesco Bocchini
