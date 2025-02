Divisione Regionale 1, verso i playout. ’Gardens’ e Voltone a caccia di salvezza

Saranno 9 le squadre bolognesi della Divisione Regionale 1 che si giocheranno la permanenza nella categoria dopo la chiusura della prima fase di campionato. La formula prevede 3 gironi da 6 squadre, con gare di andate e ritorno e, a differenza della giostra playoff, il riporto dello scontro diretto fra le squadre dello stesso girone.

Nel girone R1 saranno Giardini Margherita e Voltone le due ambasciatrici della città e già contendenti nel corso del campionato (girone B). Per i ‘Gardens’, partiti a inizio stagione con ben altri obiettivi dopo la final four dell’ultimo torneo, e per il club di Monte San Pietro gli ostacoli da superare saranno Basketreggio (sesta girone A), Tiberius Rimini (ottava girone C), Riccione (nona girone C) e Medolla (undicesima girone A).

Più nutrita invece la rappresentanza bolognese del girone R1, con Masi (sesta nel girone B e vicinissima alla poule playoff), Anzola (ottava nel girone A), Castelfranco Emilia (nona girone A), Stars (undicesima nel girone B) e le due compagini del girone C Cesena 2005 (settima) e Castel San Pietro Terme 2010 (decima).

Chiude il girone R3 formato da Aics Forlì, Reggiolo, Audace Bombers, Veni, Correggio e International Imola.

Giacomo Gelati