Divisione regionale 2. Ai Bees piace sempre vincere al fotofinish. Spartans si sbloccano

Non è per cuori deboli l’inizio di stagione di Divisione Regionale 2 per i Bees Pesaro (foto), che dopo la vittoria all’esordio al supplementare, conquistano il bis in casa della MBA 58-59. Dopo un primo quarto chiuso in vantaggio dal Metauro, i Bees sorpassano nel secondo parziale e conducono senza però riuscire mai a dare la spallata decisiva al match. I padroni di casa restano aggrappati al match e a pochi secondi dal termine sono a +1; il 2 su 2 dalla lunetta di Sarti riporta avanti i Bees, che difendono alla grande nell’ultima azione e conquistano i due punti. Non bissa invece la vittoria inaugurale la Vuelle Pesaro, sconfitta al Pala3 di Villa Ceccolini 68-69 dalla Pallacanestro Acqualagna; dopo un primo tempo di ottima fattura, 33-20, i pesaresi crollano nel secondo tempo, facendosi rimontare i primi cinque punti nel terzo parziale e poi subendo addirittura 26 punti nell’ultimo quarto.

Si sbloccano gli Spartans, i campioni in carica, che ad Urbania battono i biancorossi 70-78 trascinati dai 17 punti di Bulzinetti, trovando la prima gioia stagionale grazie al solo primo quarto, che scava il solco che si rivelerà decisivo al 40’, 17-24, per poi pareggiare tutti gli altri quarti, e vendicano la sconfitta all’esordio anche i Trashmen, che battono facilmente Candelara 64-46, concedendogli solo quattro punti nel terzo quarto, decisivo per andare sul +16 e indirizzare definitivamente la gara.

l. o.