Divisione regionale 2. Compagnia dell’Albero, il derby è da 10 e lode

La Compagnia dell’Albero Ravenna si aggiudica un derby a senso unico sbancando 70-46 il campo del Faenza Basket Project. Non è sceso in campo il Faenza Futura Basket, fermo per il turno di riposo. Ad inaugurare il prossimo turno sarà proprio Ravenna che giovedì alle 21 ospiterà il Tiberius Rimini, mentre il Faenza Basket Project farà visita ai Lions Academy Coriano sabato alle 18. Domenica alle 20.45 invece il Faenza Futura riceverà il Green Basket Forlì. Il tabellino del Faenza Basket Project: Pezzi 2, Carbini, Cappucci 2, Bottau, Gentili 3, Mondini 8, Anghileanu 6, Albonetti, Melandri 6, Marziali 2, Santo 13, Draben 4. All.: Saragoni. Il tabellino di Ravenna: Bergamaschi G., Schiavone 10, Bomben 17, Casadio 2, Polyeshchuk 6, Mazzotti 7, Petullà, Tugnoli 16, Agostinone 6, Cirilli 2, Campajola 4. All. Bergamaschi T. Classifica: Bellaria Basket e Tigers Forlì 12; Aics Forlì* e Faenza Futura Basket* 8; Tiberius Rimini*, Lions Academy Coriano*, Sunrise Rimini e Compagnia dell’Albero Ravenna 6; Sporting Cattolica e Stella Rimini 4; Eagles Morciano*, Faenza Basket Project* e Libertas Green Forlì 0. * già riposato