Divisione regionale 2. Doppia débâcle per le ravennati

+Doppia sconfitta per le ravennati. Il Faenza Futura Basket cade 66-67 (19-20; 31-37; 49-47) in casa con lo Sporting Cattolica, mentre il Faenza Basket Project perde 53-65 (16-15; 34-28; 41-43) a Forlì con la Libertas Green, restando ultimo con zero punti. Turno di riposo per la Compagnia dell’Albero Ravenna. Domani Project e Compagnia dell’Albero giocheranno in casa: i manfredi alle 21.15 con Bellaria e Ravenna alle 21 con Coriano. Il Futura sarà invece impegnato venerdì alle 21.20 a Rimini con il Sunrise. Il tabellino del Faenza Futura: Liverani 7, Tempesti 18, Samori M. 2, Boero 17, Spiriti 2, Boattini 2, Pirini 11, Silimbani 9, Pontillo, Lullo, Samorì L.. All.: Bertozzi Il tabellino del Faenza Basket Project: Pezzi 5, Carbini ne, Capucci 2, Bottau 3, Gentili 2, Mondini 17, Anghileanu 2, Melandri 3, Marziali ne, Santo 16, Draben 3. All. Saragoni Classifica: Bellaria Basket*, Tigers Forlì e Aics Forlì 14; Faenza Futura Basket e Tiberius Rimini 12; Lions Academy Coriano 10; Sporting Cattolica* 8; Sunrise Rimini e Compagnia dell’Albero Ravenna 6; Eagles Morciano e Libertas Green Forlì* 4; Stella Rimini* 2; Faenza Basket Project 0. * devono ancora riposare