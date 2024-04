Divisione Regionale 2. L’Atletico Borgo rallenta. L’Antal Pallavicini sfida gli Hornets. Il Peperoncino va ko Situazioni da risolvere nei gironi bolognesi della Divisione Regionale 2, con sorprese e scontri interessanti in vista della post-season. Atletico Borgo rallenta, Peperoncino scivola, e Navile resta salda in testa. Derby e recupero decisivo in programma.