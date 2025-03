Divisione regionale 2 maschile. Crosa, bella reazione. Battuto il San Miniato

Impresa del Follonica Basket a San Miniato: vittoria meritata e convincente nel campionato di Divisione Regionale 2 per la formazione azzurra. Nell’ultimo turno di campionato la formazione del golfo targata Gruppo Crosa Service ha vinto 58-48 sul campo dell’Etrusca Basket San Miniato. Azzurri che, seppur reduci da due sconfitte di misura consecutive, entrambe consumate negli ultimi istanti di partita, avevano fatto intravedere una crescita nel gioco, che ha trovato il giusto premio nella vittoria a San Miniato.

Quintetto bravo a seguire il piano partita controllando il ritmo del gioco e ponendo una grande concentrazione nella fase difensiva, come testimoniato dal basso punteggio finale, con una attenzione ed una prestazione molto positiva di tutti i ragazzi che sono riusciti a vincere tutti i quarti di gioco e a chiudere con una vittoria molto preziosa con il punteggio di 58-48. Questa vittoria rappresenta un importante passo avanti per il Follonica Basket, che dimostra di essere una squadra in crescita e capace di competere con le migliori del campionato.