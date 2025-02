Divisione Regionale 2: stasera due anticipi, con il fanalino di coda che sfida Samoggia. Scandiano di scena a Formigine. Il Gelso vuole chiudere un filotto di 6 ko di fila

Due anticipi, entrambi nel girone C, aprono alle 21 la terza giornata di ritorno di Divisione Regionale 2. Trasferta a Formigine per la Pallacanestro Scandiano (8), che punta a dare continuità al successo nel derby col Gelso sul campo del PGS Smile (20), terzo della classe; delicato impegno esterno anche per il già citato Gelso (4), fanalino di coda del raggruppamento, che vuole chiudere una serie negativa aperta ormai da 6 turni sul campo della Scuola Basket Samoggia (6), penultima.

A completare il panorama del girone ci sono le gare di domani: Castellarano (12), alle 21,20, vuole chiudere il momento no davanti al pubblico amico, ospitando un Antal Pallavicini (18) che arriva invece in terra reggiana in ottima forma; alle 21,15, invece, tocca alla Berrutiplastics Torre (16), che dopo l’inattesa sconfitta casalinga proprio con Samoggia prova a ripartire dalla trasferta sul campo del Mo.Ba Sasso (10).

Girone B. Nel raggruppamento totalmente reggiano, invece, la capolista Saturno Guastalla (24) punta riscattare il primo stop stagionale ricevendo domani alle 21 al PalaChiarelli il Campagnola (12); alle 21,15 sfida aperta ad ogni risultato a Luzzara (18), dove arriva Sant’Ilario (16), mentre a Novellara il Nubilaria (4) affronta la Go Basket (6), con in palio importati punti salvezza.

Alle 21,30 il piatto forte è rappresentato da Sampolese (18)-Icare Cavriago (18), appaiate al terzo posto, mentre a Bibbiano (2) va in scena la sfida di coda con l’LG Castelnovo Monti (2). Domenica, infine, il posticipo tra Gazze Canossa (20) ed Heron Basket (14): palla a 2 alle 18,15.