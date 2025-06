Divisione regionale 3. Bottegone in DR2. Vaiano al tappeto. Festa grande alla Palestra King

Il Bottegone Basket Junior festeggia la promozione in DR2. Seppur sudando le proverbiali sette camicie, la Senso Marketing Solutions Bottegone vince gara-3 con il punteggio di 54-48 contro lo Sparta Vaiano, facendo il salto di categoria. Il tabellino di Bottegone: Caramelli 16, Marini 3, Capecchi 2, Tordazzi, Serafino 4, Giovannini, Leoni 7, Niccolai 3, Natali 6, Marchesini 2, Panconi 11, Mucciola. In una King che assomiglia ad un girone dantesco, i gialloneri la spuntano nell’ultimo quarto in una gara dal punteggio basso. Alla fine parte la torcida in via Santi con tanto di fuochi d’artificio.

L’approccio è dei migliori per i ragazzi di coach Lorenzo Simoni che guadagnano un mini break sul +7 nel primo quarto grazie alla buona difesa: prima della sirena del 10’, però, gli ospiti rintuzzano il divario e si va al primo intervallo avanti di un punto. Parità anche al 20’ con buone cose fatte vedere da Leoni in cabina di regia, Capecchi in difesa e da Caramelli sia dall’arco dei 6,75. Dopo l’intervallo lungo la tensione è ancora più alta, ma gli ultimi dieci minuti della stagione sono emozionanti e decisivi: la Senso Marketing ritrova il vantaggio con Natali e cinque punti consecutivi di Caramelli, top-scorer della serata, chiudono i conti.

Gianluca Barni