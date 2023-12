Divisione regionale 3. L’Arcidosso si aggiudica il derby con la Gea

Amiata amara per la formazione di Divisione regionale 3 della Gea Basketball Grosseto, superata nel derby di Arcidosso per 70-56, al termine di un incontro che ha visto sempre avanti i padroni di casa. Il primo quarto ha visto Cosentino e compagni avanti di 8 punti, ridotti a sette nell’intervallo lungo. Il terzo quarto ha fatto sperare la Gea in un successo esterno, prima di alcuni errori che hanno consentito al quintetto allenato da Cellini di chiudere addirittura con un vantaggio di 14 lunghezze. Marco Baffetti e Mattia Contri i punti di riferimento della squadra, con 41 dei 56 punti segnati.

ARCIDOSSO: Cosentino 4, Flori 8, Franceschetti, Franza 22, Intrieri 11, Flamini 5, Innocenti 2, Baccetti, Lorenzoni, Finzi. All. Cellini. GEA: Di Nisio, Bassi 3, Pollazzi, Malfanti, Fiorentini 2, Baffetti 24, Contri 17, Druda 4, Alessandro Morgia 4, Benedetti 2, Rodriguez Alvarez, Corradini. All. Contri.