Divisione regionale. Basketreggio, che sorpresa: battuta Reggiolo

Successo a sorpresa per il Basketreggio (4) nei posticipi del 9° turno di DR1. Il team cittadino coglie la 2ª vittoria stagionale superando 73-60 in casa Reggiolo (10), trascinata dai 18 punti di Kocvara; tra gli ospiti non bastano i 17 punti di Neri per mantenere il passo con le zone nobili della graduatoria, con la vetta che ora si trova a 4 lunghezze. Al comando in solitaria la Scuola Pallacanestro Vignola (14), che non lascia scampo al Nubilaria (6): la squadra di Freddi cede sul campo modenese 78-57, pur restando in partita 30’ con Petrolini e Bartoli autori di 13 punti ciascuno. Al PalaAeB, la iCare Cavriago (2) non riesce a sbloccarsi e va kappao 67-61 coi bolognesi del Veni Basket (10), guidati in panca dall’ex Correggio Castriota: al quintetto di Bellezza non sono sufficienti i 20 punti di Branchini, il migliore dei suoi con Rubertelli (14).

Divisione Regionale 2. Un terzetto al vertice del girone B dopo la 6ª giornata. Oltre alle Gazze Canossa (10), che nell’anticipo ripartono grazie al 68-59 alle Aquile Gualtieri (2), spicca il 100-45 con cui la Sampolese (10) demolisce una rimaneggiata LG Competition Castelnovo Monti (8); in vetta anche Luzzara (10), che passa 53-48 a Campagnola (6) con 17 punti di Vezzani, mentre dall’altra parte non bastano i 15 di Campedelli. Nette le vittorie casalinghe di Heron Bagnolo (6) e Saturno Guastalla (6), che festeggiano entrambe per la terza volta in stagione: la squadra di Bartoli travolge 76-45 Correggio (2) con 5 uomini in doppia cifra, quella di Ferrari si impone 64-45 a sorpresa sulla Berrutiplastics Torre (8), ex battistrada del torneo, con Baracchi (17) sugli scudi. La Go Basket (6) coglie un successo prezioso regolando 59-57 il Gelso (4), cui non bastano i 20 di Tasselli, mentre la Bibbianese (6) ha la meglio 77-66 sull’Arbor (0) con 20 di Vaccari. Nel girone A sconfitta per Sant’Ilario (4), battuto 79-55 a Parma dal CUS (8); nel girone C sesto stop per Castellarano (0), sconfitto 92-58 a domicilio dall’SB Samoggia (8).