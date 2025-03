Divisione Regionale Uno Asciano inarrestabile. Monteroni supera la Maginot, Poggibonsi ko

Nel turno infrasettimanale di Divisione Regionale uno la Simus Monteroni si aggiudica il derby senese della settima di ritorno in casa della Parmolaia Maginot. La formazione di coach Rossi si impone 65-73 grazie a un ottimo secondo quarto che indirizza la partita. Maginot nonostante il -18 non molla e prova a recuperare ma la rimonta si ferma sul -8 finale. Questo il tabellino del match. Maginot: Bianciardi, Falchi 9, Bartelloni 14, Delfino 2, Iannoni 5, Caldarelli 2, Bicchi, Vegni 5, Cini 2, Chellini 9, Senbergs, Morelli 14 All. Locatelli. Monteroni: Caniglia 2, Banchero 12, Perinti, Starnini 5, Muzzi 6, Santini 5, Manetti 21, Lenardon n.e., Piattelli 6, Tognazzi 8, Spaggiari, Bovo 8. All. Rossi.

La Advinser Asciano piazza la tredicesima vittoria consecutiva battendo Synergy Valdarno 66-65 al termine di una gara incredibile. Dopo due quarti equilibrati, gli ospiti prendono il largo conducendo di oltre 10 punti. Nel finale San Giovanni è a +6 a 30“ dalla fine ma Asciano con rabbia e cuore la ribalta. È Chierchini a segnare dopo un rimbalzo offensivo il canestro della vittoria quasi allo scadere (Losigo R., Losigo L. 2, Monnecchi 6, Gazzei 2, Becatti 8, Falcai 8, Falchi L. 3, Chierchini 8, Falchi R. 14, Casini, Lorenzoni 15, Rosati).

Sconfitta esterna per la Paolo Nesi Tappezzerie Poggibonsi. La formazione giallorossa allenata da coach Franceschini cade a San Giovanni Valdarno contro il Galli che si impone 64-56.