Dole, Dell’Agnello non si accontenta: "Dobbiamo ancora migliorare tanto"

Tanto attacco, un finale in calo ma l’ennesima vittoria di questa preseason: la prima contro una squadra di pari categoria. L’amichevole con Roseto ha raccontato una Dole che è dove dovrebbe essere, piena di lavoro e con tanti spunti interessanti da sviluppare nel resto della stagione. "Una partita molto utile, la prima contro una pari categoria – conferma Sandro Dell’Agnello –. Le gambe non sono ancora quelle che dovranno essere, però mi è piaciuto molto l’atteggiamento mentale dei giocatori che han sempre cercato di fare la cosa giusta. Non sempre ci siamo riusciti ma la testa c’era. Le gambe un po’ meno, ma questo era prevedibile. Mi ha anche fatto molto piacere che con Roseto, così come sabato scorso con Faenza, la nostra gente ci abbia accompagnato affollando il Flaminio. Un saluto e un ringraziamento a loro. A Rimini i pomeriggi agostani vivono di solito nel segno del mare, invece è venuta tantissima gente a vederci e ci fa davvero piacere, anche solo per un’amichevole".

Un migliaio i tifosi martedì scorso con Roseto, zero sabato prossimo con Pesaro perché il test sarà a porte chiuse, come annunciato. Ingresso vietato. Al netto del basket d’agosto, vien da dire che questa Dole non dovrebbe avere eccessivi problemi a mettere punti a referto in stagione, come dimostrato dai 91 imbucati contro Roseto. Tante e diverse le opzioni dei biancorossi. A partire da un Robinson che, se in palla, può fare quello che vuole ad altissimo livello. Marini è un mvp di A2 non a caso e incide sempre tanto. Tomassini, il capitano, è una certezza nei momenti cruciali e porta sul parquet tonnellate di classe pura. Infine Denegri, che è diligente nel vestire i panni del giocatore totale ma ha anche mostrato lampi di grande pericolosità in attacco. Un reparto piccoli di clamorosa qualità, con i benefici che stanno già arrivando a Ogden, capace di segnare con facilità, soprattutto fronte a canestro.

"Dobbiamo lavorare su tutto – chiude Dell’Agnello –. Mezza squadra è nuova e dobbiamo ancora conoscerci bene. Vogliamo applicarci sempre meglio sui principi che abbiamo messo, inserendo poi qualcosa di nuovo man mano. Contiamo, al momento della Supercoppa, di essere nella forma migliore compatibilmente al periodo di metà settembre". Su cosa è più urgente migliorare? La tenuta difensiva, innanzitutto, ma su questa al momento c’entrano tanto le gambe di cui parlava lo stesso Dell’Agnello. Poi la capacità di non soffrire a rimbalzo. Storicamente Ogden in A2 ne tira giù 7/8 di media. Serve un apporto deciso anche di tutti gli altri, uno sforzo collettivo nel settore che parte da Camara, Simioni e Leardini ma non si esaurisce solo con loro. Una Dole operaia in difesa e aristocratica in attacco.

Loriano Zannoni