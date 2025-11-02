Dole in emergenza contro Livorno: "Non avremo Leardini e Robinson"

È una Dole senza Gerald Robinson, quella che oggi sarà di scena a Livorno per la nona di campionato. Mercoledì, con Roseto, il play americano ha accusato un risentimento all’inguine che inizialmente non sembrava preoccupante, ma che in realtà lo ha tenuto fuori negli ultimi giorni e renderà impossibile il suo utilizzo oggi. Un colpo pesante per un gruppo che stava cercando di ritrovare la salute e che, anche a Livorno, ruoterà a otto. Resta fuori Giacomo Leardini, che potrebbe tornare con Torino domenica 9, mentre sarà della gara Assane Sankare, che ha lavorato con la squadra negli ultimi allenamenti. "Peccato per Robinson – dice Sandro Dell’Agnello –, ma non possiamo farci niente. Io credo che, se dovessimo fare bene, avremmo comunque le nostre possibilità di vincere la partita".

E allora testa e concentrazione tutta sulla Libertas targata Bi.Emme Service, una squadra che è seconda per punti subiti in tutta la A2 (71.4). Dunque, difesa di ferro e attacco biancorosso che avrà bisogno di esprimere tutto il suo talento per venirne a capo. "La Libertas è molto solida, è vero – prosegue il capoallenatore della Rinascita -. Una squadra ben costruita ruolo dopo ruolo e che tira più di tutte da tre punti (30.4 tentativi a partita, che però imbuca col 32%). In attacco dobbiamo cercare di fermare la palla il meno possibile, gli faremmo solo un favore. In difesa dovremo prestare grande attenzione al loro tiro da fuori, specialmente per quanto riguarda play, guardia e ala forte". È da quelle posizioni che arriveranno i pericoli maggiori, con Woodson a menare le danze in regia, Valentini con licenza di tiro e Tiby da 4 ad aprirsi fronte a canestro. Insieme, il terzetto si prende 19 tiri da tre a partita. Poi vanno aggiunti i 4.4 tiri da fuori di Ariel Filloy ed ecco che il quadro è quasi completo. "Woodson è un americano molto valido – chiude Dell’Agnello -. Lo conosciamo, è stato a Nardo e ha già dimostrato tutto il suo valore. Tiby è un lungo molto solido che può attaccare in tanti modi. È capace di variare, tirando dal post basso e da fuori. Per noi a Livorno deve essere una partita solida e attenta". La classifica racconta che, alla vigilia di questo turno di campionato, Livorno e Dole sono a due lunghezze dalla vetta occupata da Verona e Pesaro. 10 punti, gli stessi anche di Fortitudo, Rieti e Brindisi. Da domani le porte dell’infermeria torneranno a essere girevoli, con Leardini rientrante e Robinson sottoposto a tutte le valutazioni del caso prima di stabilire i tempi di recupero, ma oggi la Rinascita vuole proseguire la striscia vincente e continuare a inseguire la vetta.

Loriano Zannoni