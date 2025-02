Domani alla certosa. L’ultimo saluto a Dino Costa

L’ultimo saluto a Dino Costa. Domani dalle 14.45 alle 15.45, alla camera mortuaria del cimitero della Certosa, sarà possibile porgere l’ultimo saluto a un uomo che ha segnato la storia dei canestri in mille modi, allenando il Gira negli anni Sessanta, come braccio destro dell’avvocato Porelli in Virtus dove era il direttore sportivo, come presidente del comitato nazionale allenatori, nonché da dirigente della Comtec, la commissione tecnica di controllo che tiene a bada i conti delle società. Dino Costa lascia la moglie Mirella, il figlio Michele e un grande vuoto, perché dirigenti come Dino hanno davvero contributo a fare crescere la pallacanestro. La benedizione e’ prevista per le ore 15.