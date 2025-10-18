Domani alle 18. L’Halley mette Gualdo nel mirino. Bruzzechesse: "Gara ricca di insidie»

Dopo il successo di Forlimpopoli, la Halley Matelica è attesa da due gare casalinghe di fila, a cominciare da domani alle 18 col Gualdo, già affrontato in preseason. È una neopromossa per nulla intimorita dal salto in B. "Con la tradizione che ha – spiega Stefano Bruzzechesse, direttore generale del Club biancorosso – è ovvio che sia una new entry decisamente atipica. Sarà una partita da giocare col massimo della concentrazione, anche perché è vero che loro hanno solo una vittoria, ma le due sconfitte sono maturate entrambe in volata contro Jesi e Senigallia. Potrebbe essere qualcosa che fa parte del loro percorso di crescita, per quanto abbiano ragazzi che hanno già calcato queste categorie, ma con qualche episodio a favore potevano tranquillamente essere imbattuti pure loro. Assolutamente da tenere la guardia alta, dunque, con l’aiuto anche del nostro sesto uomo: il pubblico sugli spalti". Poi un cenno di Bruzzechesse al campionato, dove ci sono finora 4 squadre imbattute e sotto tantissimo equilibrio. "Credo che si vadano delineando i valori che immaginavamo una volta completati i roster, di sicuro non ci sono squadre materasso. Ogni domenica è importante, non ci sono partite facili e anche per questo sarà un bel torneo".

m. g.