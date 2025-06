Domani i due esperti allenatori. Stasera le semifinali rosa. Tocca a Lolli e Losi, gli assi del Playground

Una serata dedicata al basket femminile. Anche perché sul campo Gianni Cristofori dei Giardini Margherita siamo ormai alle ultime curve del Playground rosa. Stasera, alle 20,15 e alle 22, le due semifinali, in attesa dell’atto finale, fissato per giovedì, alle 22, con il trofeo Emil Banca Pink giunto nel frattempo all’edizione numero 8. Tanto pubblico fin dalle prime sere, ai Giardini Margherita, anche perché l’idea che in questa stagione Sky abbia deciso di proporre, in diretta, la finale del 17 luglio, ha sdoganato il torneo sotto le stelle più bello che ci sia in Italia. E del resto non sono molti. nel nostro paese, manifestazioni che possano vantare una longevità di questo tipo – prima edizione datata 1982 – e soprattutto un numero di assi davvero impressionati, da Micheal Ray Sugar Richardson a Mike Brown, da Andrea Niccolai a Giacomo Zatti, da Nino Pellacani ad Alessandro Abbio. Senza dimenticare Claudio Crippa, Davide Lamma e Davide Bonora. E, recentemente, la partecipazione della Drew League, che è stata immortalata in un docu-film su ’Il campo dei miracoli’.

Domani, nel frattempo il Walter Bussolari Playground (griffato Castel Guelfo The Style Outlets) proporrà due sfide maschili. Alle 20,15 i campioni di Campas Ricap Polleggio allenati da Jordan Losi contro Loro Gino by 289 che possono contare in panchina su Davide Bovi e, in campo, su Quaiotto e Raggi. E, alle 22, esordio per Matteiplast Alice Back Door che ha Matteo Lolli e Fabrizio Lanzi come coach e l’esperienza in campo di Gioacchino Chiappelli, Giacomo Sanguinetti e Gabriele Fin. La rivale sarà l’Osteria del Sole 1465 di Vittorio Bonesi.