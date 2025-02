Domani l’Halley all’esame di Viterbo: "Loro sono un mix di esperti e giovani"

La Halley Matelica debutta domani alle 18 a Viterbo nel Play In Gold, il girone a 12 squadre dal quale scaturiranno le otto pretendenti alla promozione in B nazionale. È una seconda fase tutta da scoprire in cui ci sono formazioni che Matelica affronta per la prima volta. "Credo che sarà un girone competitivo – dice Stefano Bruzzechesse, general manager del Club – magari non ci sarà una corazzata come la Virtus Roma dell’anno scorso ma, per fare un esempio, la Carver Roma entra nella seconda fase con ben 16 punti (4 in più della Halley; ndr), segno che, pur non avendo grandi nomi, si tratta di un team difficile da battere. Nel girone F, inoltre, c’è stato tanto equilibrio fino alla fine. Quindi non sarà una passeggiata, ma cercheremo di dare il meglio possibile con l’obiettivo di centrare il miglior piazzamento possibile in ottica play off". Il primo ostacolo, in ordine di tempo, è rappresentato dalla WeCom Ortoetruria Viterbo. "Parliamo di una società che sta crescendo anno dopo anno – dice Bruzzechesse – e di una squadra che mescola l’esperienza di alcuni giocatori (con un passato anche nelle Nazionali giovanili) e la forza di ragazzi locali in rampa di lancio, visto che hanno una buona Under 19 Eccellenza con un paio di giovani del 2006 davvero interessanti. Poi la prima partita è sempre complicata da affrontare: servirà la massima attenzione".

m. g.