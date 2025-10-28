Domenica derby tra Mens Sana e Virtus. Grande equilibrio, sarà sfida accesa

E’ iniziata ieri la settimana che porta alla seconda stracittadina della stagione, quella di domenica alle 18 al PalaEstra tra Mens Sana e Virtus. Entrambe le formazioni sono reduci da due successi nell’ultimo turno. Nettissimo quello della Note di Siena a Saluzzo contro Grantorino. Più sofferto, anche vista la diversa qualità dell’avversario, quello della Stosa al PalaCorsoni contro Spezia. Ma la sensazione è che le due squadre vivano un discreto momento di forma e che domenica possa essere un match equilibrato dall’esito quanto mai incerto. Entrambe le formazioni finora hanno perso in campionato una gara: il derby contro la capolista Costone per la Stosa e il match di Borgomanero per i biancoverdi che poi hanno reagito vincendo le due gare successive. La formazione di Vecchi ha saputo sfruttare tutte le sue bocche da fuoco sabato sera in Piemonte archiviando la pratica poco dopo l’inizio del secondo quarto e gestendo senza patemi i tentativi di rientro dei padroni di casa. Con Nepi (che domenica sarà un ex così come Pucci) e Perin sempre più dentro l’idea di gioco del tecnico emiliano, la Mens Sana sembra iniziare a girare con le marce alte anche se manca la controprova contro un avversario di pari valore. Per cui il derby arriva al momento giusto per testare il livello di crescita di un gruppo rinnovato e ambizioso. Il team di Evangelisti invece ha dimostrato coesione e carattere anche quando una gara molto spigolosa sembrava aver preso la strada della Liguria. Invece, pur con degli errori, come lo stesso tecnico ha ammesso nel post gara, Guerra e compagni sono rimasti sul pezzo togliendo i riferimenti offensivi ai quotati avversari nel momento decisivo del match. Riguardo ai tagliandi per assistere alla sfida, nelle prossime ore i padroni di casa dovrebbe ufficializzare i giorni in cui negli uffici di viale Sclavo sarà attiva la prevendita. Per quanto riguarda la Stosa, ieri la società ha comunicato che da oggi al bar del PalaPerucatti saranno in vendita i tagliandi per assistere all’incontro. "La prevendita inizierà alle 18 e proseguirà fino a esaurimento dei tagliandi messi a disposizione dalla società biancoverde", scrive il club rossoblù. Il prezzo biglietto intero è di 13 euro, il ridotto 16-21 anni (nati dal 2004 al 2008) 8 euro, gli Under 16 (nati dal 2009) entreranno invece gratis. Tutti i tesserati, fanno sapere dalla Virtus, e gli aventi diritto all’ingresso gratuito dovranno comunque ritirare il biglietto.

Guido De Leo