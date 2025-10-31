Domenica gli Herons giocheranno alle 12 ad Agrigento. Fabo, i nodi difesa e Aukstikalnis. Chinellato è ancora trascinatore

Non era tutto da buttare sette giorni fa, nell’opaca vittoria del PalaTagliate contro Lumezzane, non è tutto perfetto oggi, dopo la vittoria di Fiorenzuola. L’essere tornati al successo esterno per la prima volta dopo il blitz di Conegliano Veneto, quando la Fabo si impose con autorità sulla Rucker San Vendemiano, ha già di per sé un’importanza non trascurabile, come d’altronde non possono essere trascurate le difficoltà difensive che anche al PalArquato si sono palesate: in nessun tempino la Fabo è riuscita a tenere sotto i 20 punti la formazione di casa. "È ovvio che dal punto di vista difensivo di passi avanti dobbiamo farne ancora molti ma dobbiamo dare merito anche a Fiorenzuola che ha giocato con grande spirito e altissime percentuali, dimostrando una volta di più di essere un avversario tosto e in fiducia – è l’analisi di coach Federico Barsotti –. Noi poi potevamo far meglio nella gestione dei possessi nei secondi due quarti, dove siamo stati meno lucidi soprattutto se li paragoniamo ai primi venti minuti nei quali abbiamo perso solo 5 palloni".

Ancora una volta a togliere le castagne dal fuoco per i termali ci ha pensato un Riccardo Chinellato magistrale: la "furbata" con cui l’ex Avellino ha chiuso la partita (secondo libero sbagliato intenzionalmente e tap-in vincente sul rimbalzo) è solo la ciliegina sulla torta di una prestazione da doppia-doppia (24 punti e 11 rimbalzi), che gli è valsa il cappello da "pistolero" di giornata.

Viaggia ancora a corrente alternata invece Lukas Aukstikalnis: dopo un inizio folgorante da 9 punti nei primi 5’ il lituano si è preso una lunga pausa, salvo poi riemergere nel finale. Sulla piena integrazione dell’mvp dell’ultima stagione di B Nazionale nel sistema barsottiano c’è insomma ancora da lavorare.

Filippo Palazzoni