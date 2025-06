Domenica in centro. ’Attacco al Castello’. Una sfida tra arcieri

Ora più che mai è tempo di tornare a difendere la propria città e quale miglior modo per farlo se non ripercorrere gli avvenimenti delle battaglie medievali, nonché la storia delle sue armi e la classica difesa di un castello? È qui che nasce l’idea di "Ferrara difende il suo Castello", un modo per coinvolgere più di 100 arcieri provenienti da tutta Italia e arricchire il centro storico cittadino domenica. "Sono contento di poter patrocinare questo evento - ha affermato Francesco Carità (Assessore allo Sport) - perché sarà un modo innovativo per celebrare questo sport e soprattutto la città, che godrà della visita di numerosi turisti. Ovviamente sarò presente durante la premiazione". In totale 16 piazzole distribuite lungo tutto il centro storico: a partire dal colonnato del Castello fino al Chiostro di San Paolo, chiunque potrà provare l’esperienza di maneggiare un arco e, perché no, scagliare qualche freccia. "Personalmente sono orgoglioso - ha sottolineato Gianni Fritti (Presidente della Compagnia Arcieri Filippo degli Ariosti) - che il Campionato Nazionale Storico FIDASC farà tappa qui a Ferrara. Abbiamo un gruppo di lavoratori incredibili che renderanno queste due giornate speciali per tutti".

Ad arricchire il tutto ci penseranno Andrea Fantoni, Carola Lunardi e Fabio Raimondi, tre atleti italiani che hanno conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Nazionali per la categoria arco.

Riccardo Fattorini