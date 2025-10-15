Domenica in viale Sclavo ’Carlo Recalcati Day’. La Mens Sana celebra il suo storico allenatore

La Note di Siena Mens Sana è tornata ad allenarsi dopo il ko di Borgomanero. Nel mirino dei biancoverdi adesso c’è la sfida di domenica contro l’Olimpia Legnaia. La speranza di coach Vecchi è recuperare il play Perin che ha saltato i primi 80 minuti ufficiali della stagione per l’infortunio muscolare subito contro San Miniato nell’ultima uscita della pre season. Quella di domenica al PalaEstra sarà però qualcosa di più di una semplice partita. La società biancoverde ha infatti comunicato che tornerà in viale Sclavo un tecnico amatissimo dai tifosi, visto che ha portato il primo, storico, scudetto alla Mens Sana. Si tratta di Carlo Recalcati che domenica alle 17,15 "verrà a Siena per registrare alcune parti del docufilm a lui dedicato e prodotto da We For You Events&Communication di Alessandro Nava – scrive la società – dove si parlerà anche della sua straordinaria parentesi senese. Domenica pomeriggio sarà ospite al PalaEstra e avrà occasione di salutare quelli che sono stati per tre stagioni i suoi sostenitori. La produzione filmerà gli attimi del tributo a lui riservato e continuerà le riprese anche con le leggende della Mens Sana". Un emozionante tuffo nel passato dopo quelli degli anni scorsi con altri simboli dell’allora Mps come Ress, Crespi e Magro. "Ringrazio la società per l’invito – dice l’ex ct della nazionale –. Il mio ritorno a Siena sarà l’occasione per riabbracciare i tifosi, ma anche quella di tornare a vivere una città che ha un posto speciale nel mio cuore". Recalcati, capace di vincere tre titoli nazionali in tre società diverse (Varese, Fortitudo Bologna e Mens Sana) è stato il coach del primo storico scudetto dell’era Montepaschi, conquistato nella stagione 2003/04, oltre che della seconda partecipazione alle Final 4 di Euroleague, quella di Tel Aviv 2004. Sulla panchina biancoverde siederà per tre stagioni (dal 2003 al 2006), segnando la storia della Mens Sana Basket. "Recalcati è ricordato con affetto da tutti i tifosi – le parole del presidente Francesco Frati –. Non solo per essere stato il coach del primo scudetto della nostra storia, e primo di una lunga serie, ma anche per essere un monumento della pallacanestro italiana".

Guido De Leo