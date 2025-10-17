Domenica torna da ex. Chessari: "A Ferrara mi portò Pulidori. Per me sarà diverso»

Ha messo il sigillo sulla promozione di Ferrara grazie ad un finale di stagione in crescendo, dopo mesi complicati soprattutto a livello fisico. Ora Roberto Chessari (foto) è il faro dell’Andrea Costa Imola in regia, e fra 48 ore tornerà da avversario alla Bondi Arena, dove non più tardi di quattro mesi fa festeggiava l’ambito salto in B1. Il playmaker ragusano è stato fortemente voluto in biancazzurro dal compianto ds Andrea Pulidori, che Chessari ricorda così: "La notizia della sua morte mi ha scosso profondamente, mi ha portato a Ferrara la scorsa stagione ma già mi voleva l’anno prima. Mi spiace molto, Andrea rappresentava tanto per noi giocatori, ma penso un po’ per tutto l’ambiente cestistico ferrarese. Era una persona seria e perbene, che sapeva fare il suo lavoro: lascerà un ricordo indelebile". Chessari si addentra quindi negli aspetti più tecnici della gara di domenica: "Sarà una partita bella da giocare, tra due squadre che stanno facendo bene. Noi veniamo da due vittorie convincenti in casa, mentre Ferrara ha sempre vinto in trasferta e davanti al suo pubblico se l’è giocata alla pari contro due big come Livorno e Caserta. Siamo consapevoli che ci aspetterà una battaglia, so che tra le tifoserie non scorre proprio buon sangue, quindi mi aspetto un ambiente caldo".

j. c.