Domenica uno spicchio vuoto sugli spalti del Palafiera. Trasferta negata ai tifosi riminesi

È aperta la prevendita per il derby di domenica contro Rimini (palla a due alle ore 20). Una sfida che non vedrà però protagonista la tifoseria ospite: infatti è stata vietata la vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Rimini e, su disposizione della questura, chiuso lo ‘spicchio’ riservato alla tifoseria rivierasca.

I biglietti per gli altri settori dell’Unieuro Arena sono acquistabili online sulla piattaforma di Vivaticket, oppure in tutte le rivendite fisiche autorizzate sul territorio nazionale, nonché presso le ricevitorie Sisal. La biglietteria è aperta anche presso la sede, fino a venerdì, nell’orario 9-12.30. Domenica la biglietteria dell’Unieuro Arena sarà poi aperta dalle 18.30.

Anche per la sfida contro Rimini, poi, torna puntuale lo speciale gioco del Carlino che mette in palio cinque biglietti omaggio per il settore Parterre del palasport di via Punta di Ferro. Per assicurarsene uno, si dovrà telefonare alla nostra redazione (al numero 0543.453201) alle ore 13 in punto di venerdì. I cinque più veloci e fortunati a trovare la linea libera, potranno assistere gratuitamente alla partita da due passi, dal parquet.