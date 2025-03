Dominio herons al palatagliate. Fabo top di gamma. Chiusi annichilita

Fabo

87

Umana

60

FABO MONTECATINI: Benites 5, Kupstas 7, Chiera 6, Arrigoni 6, Sgobba 28; Natali 2, Trapani 16, Dell’Uomo 11, Paesano 4, Giannozzi 2, Aminti, Mastrangelo ne. All. Barsotti.

UMANA CHIUSI: Raffaelli 16, Criconia 10, Ceparano 2, Rasio 16, Renzi 16; Chapelli 5, Gravaghi 2, Fall 2, Ius, Fazioli, Longetti Sa. All. Zanco.

Arbitri: Secchieri e De Rico.

Parziali: 26-21, 48-28, 67-48.

Giorgio Sgobba indossa il cappello da pistolero e trascina la Fabo a una prestazione degna dei vice-campioni di B Nazionale, davanti agli occhi del presidente della regione Toscana Eugenio Giani. Gli Hirons demoliscono Chiusi con un clinic di pallacanestro: segnano quasi novanta punti tenendo a 60 uno dei migliori attacchi del Girone B.

La cronaca. Rumoreggia in avvio il PalaTagliate per la poca reattività a rimbalzo dei giocatori di casa: ne approfittano prima Renzi poi Criconia che colpisce da dietro l’arco in extra possesso. Un’altra tripla di Raffaelli spedisce Chiusi a +7 ma i pericoli per gli Herons arrivano anche da sotto le plance, con Rasio che timbra il 5-14. Fortuna per la Fabo che Sgobba è caldo: 11 punti in 7’ per l’uomo di Massa e Cozzile e termali che riacciuffano l’Umana (19-19). Un 9-2 di parziale montecatinese in chiusura di prima frazione permette ai Barsotti boys di prendere in mano il comando delle operazioni, ma l’onda alta rossoblù non si placa in avvio di secondo quarto: Paesano e Dell’Uomo segnano due canestri di pura voglia e Montecatini sprinta sul +10. Chiusi non segna più e Kupstas la punisce con la specialità della casa, ovvero la tripla da scarico che vale il 38-23. L’anemia senese prosegue anche dalla lunetta (0/4 fra Criconia e Rasio), gli Herons non perdonano nulla e flirtano con il ventello di vantaggio. L’ex Piacenza riapre la scatola dalla lunga distanza ma i padroni di casa e in particolare Sgobba sono implacabili (48-28 al 20’).

Lo Sgobba show continua al rientro dagli spogliatoi, lo segue a ruota Trapani con 6 punti filati e il dominio montecatinese non sembra essere in discussione. Il play di Giulianova si rende importante anche grazie alle sue rubate che innescano i contropiedi del 66-43. Chiusi dopo un secondo quarto da 7 miseri punti torna sui suoi standard offensivi ma non riesce a rosicchiare niente agli avversari: alla terza sirena è ancora +19 Fabo. Sgobba continua a infierire su quel che resta della San Giobbe e il divario si dilata ulteriormente fino all’87-60 che oltre ad essere lo score finale è anche il massimo vantaggio termale.

Filippo Palazzoni