Don Bosco Crocetta Torino domina ABC Castelfiorentino nel play-out di Serie B

Don Bosco Torino

86

Abc Castelfiorentino

68

DON BOSCO CROCETTA TORINO: Andreutti 9, Hida 5, Pagetto 8, Brussino 1, Trigiani 6, Cellino 11, Rosso 2, Cian 5, Villar 25, Barla 9, Begni, Sakovic 5. All. Maino

ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Ciano 2, Lazzeri 14, Ticciati, Corbinelli 11, Fabrizzi, Marchetti, Azzano 10, Nnabuife 14, Cantini, Gutierrez 17. All.Manetti

Arbitri: Pirazzi di Serravalle Sesia e Ferrero di Torino

Parziali: 18-11; 39-35; 61-46

TORINO – Adesso la strada si fa davvero in salita. Perdendo gara-1 dell’ultimo play-out di Serie B Interregionale, l’Abc Castelfiorentino ora non può più sbagliare: per centrare la salvezza servirà vincere gara-2 mercoledì prossimo alle 21 al Pala Betti e ripetersi il sabato successivo a Torino nella ‘bella’. Tornando al match di Torino, il Don Bosco Crocetta vince 86-68 al termine di una partita sempre condotta. Ben pochi, al contrario, gli spunti positivi in casa Abc, a fronte delle molte lacune, soprattutto difensive, che hanno costretto i ragazzi di coach Samuele Manetti a rincorrere per quaranta minuti.

Come da pronostico, il ritmo dei padroni di casa ha fatto la differenza, con i gialloblù valdelsani che non sono riusciti a trovare la chiave per contenere gli attacchi locali.

I padroni di casa partono subito forte (11-3), poi Corbinelli e Azzano ricuciono in parte lo strappo (14-11), ma al primo riposo è 18-11 per i piemontesi. al primo riposo. In avvio di secondo tempino Don Bosco raggiunge la doppia cifra di vantaggio, ma Gutierrez e Lazzeri prima e Nnabuife poi riportano a contatto l’Abc (31-26 al 15’ e 39-35 all’intervallo lungo). Dagli spogliatoi, però, rientra solo Crocetta, che prende il largo (61-46 al 30’) per poi amministrare il vantaggio nell’ultimo quarto.