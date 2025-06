Don Bosco Crocetta Torino vince e condanna ABC Castelfiorentino alla Serie C Unica

TORINO

79

ABCCASTELFIORENTINO

57

DON BOSCO CROCETTA TORINO: Andreutti 2, Hida 15, Pagetto 5, Brussino 2, Trigiani 3, Cellino 20, Ugues, Rosso n.e., Cian 3, Villar 17, Barla 2, Sakovic 10. All.: Maino.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Ciano 5, Lazzeri 10, Ticciati, Corbinelli 2, Cicilano n.e., Fabrizzi n.e., Marchetti n.e., Falaschi, Azzano 17, Nnabuife 2, Cantini, Gutierrez 21. All.: Manetti.

Arbitri: Dell’Accio e Pittatore di Torino. Parziali: 16-13; 33-22; 57-37.

TORINO – Si infrangono in Piemonte al Pala Ballini le ultime speranze di salvezza dell’Abc Castelfiorentino. Come in tutte le sfide che hanno visto di fronte le due squadre, infatti, anche in gara-3 della finale play-out prevale il fattore campo. I gialloblù valdelsani restano aggrappati alla partita nel primo quarto, salvo poi rincorrere per i tre restanti tempini. Alla sirena Don Bosco Crocetta porta a casa una partita a senso unico e festeggia la salvezza, l’Abc deve ingoiare un boccone amarissimo e salutare la B Interregionale. Nella prossima stagione ripartirà dalla Serie C Unica. In avvio coach Manetti si affida al quintetto composto da Gutierrez, Corbinelli, Lazzeri, Azzano e Nnabuife, ma fin dalla palla a due l’Abc soffre la pressione difensiva di Torino, che costringe i gialloblu agli straordinari per trovare la via del canestro. Intanto, i padroni di casa provano ad allungare con Hida toccando il 12-7 dopo quattro giri di cronometro. La tripla di Lazzeri tiene la squadra di Manetti incollata, seguita dal canestro di Azzano sotto le plance che impatta a quota 13. Nell’ultima offensiva locale, però, Pagetto dalla lunga distanza manda tutti al primo riposo sul 16-13. Botta e risposta all’inizio del secondo parziale, finché cinque punti di Sakovic permettono a Crocetta di toccare il più sei a metà frazione (23-17). La penetrazione di Azzano rompe gli indugi castellani ma Torino alza letteralmente le barricate in difesa e dà il via alla fuga trovando la doppia cifra di vantaggio (33-19). A fil di sirena, la tripla di Gutierrez scrive 33-22 all’intervallo lungo. Il gioco a due tra Gutierrez e Azzano inaugura la ripresa, ma dopo essersi riavvicinata fino a meno sei l’Abc spegne completamente la luce. Mentre Cantini è costretto a lasciare il campo per infortunio, Crocetta domina in lungo e il largo e mette un piede e mezzo nella prossima B Interregionale già al 30’, quando il tabellone segna un pesantissimo 57-37. Un abisso che lascia ben poco da raccontare di un ultimo quarto che serve soltanto ad avvicinarsi alla sirena finale. Quella che come un’amarissima sentenza costringe l’Abc Solettificio Manetti a salutare la serie B dopo otto mesi intensi, dove a differenza dello scorso anno l’impresa non è riuscita.