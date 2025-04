Don Bosco Livorno trionfa al Torneo internazionale di minibasket di Castelnuovo

Oltre 200 bambini e più di 500 persone coinvolte, considerando i genitori e lo staff al seguito. Sono solo alcuni numeri che testimoniano l’ennesimo risultato di successo per il Torneo internazionale di minibasket, organizzato dal Cefa Castelnuovo, giunto alla XXXII edizione. Ha vinto Don Bosco Livorno, bissando il successo ottenuto poche settimane fa nella finale regionale. I livornesi si aggiudicano anche la fase internazionale che mancava nel palmares della società labronica. In finale, il Don Bosco ha avuto la meglio sui croati del KK Zadar. Per la società croata, che ha scritto sette volte il nome nell’albo d’oro ed è la squadra più vincente del torneo, una sconfitta amara, ma ancora una volta protagonista. Spesso nelle file dello Zadar si sono visti a Castelnuovo giocatori che hanno poi spiccato il volo verso la Nba o squadre di vertice europee. Terzo gradino del podio per il Gea Grosseto che ha ceduto di misura proprio a allo Zadar in semifinale. Quarto posto per Poggibonsi, sorpresa del torneo.

Ma se l’aspetto sportivo si respira costantemente, è quello che accade intorno che rende magica l’atmosfera, con i ragazzi, categoria "Aquilotti", che fanno amicizia tra loro, pur proveniendo da città diverse, da nazioni diverse, visto che, oltre ai croati, erano presenti una formazione lituana e una ungherese.

Nella serata del 25 aprile anche il commosso ricordo di Papa Francesco e, poi la consegna del XXI Memorial Danilo Boschi – personaggio indimenticato a Castelnuovo, prematuramente scomparso – , a Marco Sodini, attuale responsabile delle squadre nazionali giovanili della FIP e allenatore dell’Under 18 azzurra. Assegnato anche il primo Memorial Emanuele Rocchiccioli, dedicato alla memoria di un importante volontario del Cefa scomparso e papà di un giocatore e allenatore dei gialloneri, Michele, attraverso una gara di tiro libero individuale aperta a tutti gli atleti presenti. Il successo è andato a un giocatore dello Zadar. Il torneo è realizzata con il contributo della Uisp Nazionale e della Uisp Toscana, la città di Castelnuovo e autorizzato dal Settore nazionale minibasket e dal Comitato toscano FIP.

L’albo d’oro. Fase regionale: Mens Sana Siena (5 volte), Pallacanestro Livorno (3), Abc Castelfiorentino, Libertas Liburnia, Don Bosco Livorno (2), Bellaria Pontedera; Usic Certaldo, Il Giornalino Livorno, Virtus Siena, Snai Montecatini, Pino Dragon’s Firenze, Cmb Carrara, Olimpia Legnaia, Grosseto, Endas Pistoia, Terranova, Pol. Sieci, Bulldogs Calenzano, Figline Eagles, San Miniato, Cus Firenze, Invictus Livorno (1).

Fase internazionale: Zadar (7 volte); Pattogos Budapest (3); Ca’ Ossi Forlì, Bees Basketball Project Pesaro e VKM Vilniaus Krepsinio MoKykla (2); Bellaria Pontedera, Uisp Lucca, Virtus Bologna, Virtus Siena, Abc Castelfiorentino, Blf Kk Budapest, Scavolini Pesaro, Pallacanestro Favaro, Legnano Minibasket, KK Krka Novo Mesto, Terranova, Mens Sana Siena, Tavarnelle Poggibonsi, Aurora Desio, Don Bosco Livorno (1).

Dino Magistrelli