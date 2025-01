Donne A1. "Brava E-Work». L’orgoglio di Roumy

"Sono orgogliosa della mia squadra". La frase di Sara Roumy pronunciata al termine della vittoria in casa di Battipaglia, può essere lo slogan della stagione dell’E-Work, fattasi trovare ancora una volta pronta in un momento decisivo della stagione. Il quinto scontro diretto vinto in altrettanti giocati contro Battipaglia, Brescia e Villafranca, ovvero le concorrenti per la salvezza, hanno mostrato una squadra aggressiva e determinata, capace di annichilire una formazione che in casa propria aveva sempre giocato ottime partite. Una prestazione corale dove ognuna ha dato il proprio contributo come sempre è avvenuto in stagione.

"Sono molto contenta di questa vittoria – sottolinea Sara Roumy, autrice di 29 punti -. Abbiamo giocato con grande intensità dall’inizio alla fine e sono molto orgogliosa di quello che ha fatto la squadra. Sono contenta della mia prestazione, ma soprattutto di come ci siamo comportate, perché senza l’aiuto delle mie compagne non avrei giocato una simile partita". Adesso l’ottavo posto sembra davvero ipotecato, perché il vantaggio su Battipaglia è di quattro punti a cui si aggiunge lo scontro diretto a favore, e con otto giornate da giocare, sembra impossibile che ci possano essere cambiamenti in classifica. Attenzione però a non abbassare la guardia proprio a pochi passi dal traguardo. L’E-Work ritornerà in campo sabato alle 20.30 al PalaBubani nel proibitivo incontro con la capolista Schio poi farà visita a Villafranca, ultima della classe, sabato 1 febbraio, gara da vincere per completare il ‘filotto’ di scontri diretti vinti. Il calendario delle faentine diventerà poi anomalo, perché la pausa per le qualificazioni europee delle nazionali le farà giocare nuovamente domenica 23 febbraio a Sesto San Giovanni poi ci sarà il turno di riposo e le ultime quattro giornate che inizieranno il 9 marzo a Venezia. Proprio quel giorno i verdetti potrebbero già essere fatti e i playoff, traguardo incredibile se si pensa ai pronostici estivi, potrebbero essere realtà.

l.d.f.