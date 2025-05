Dopo 13 anni il ds Barozzi lascia e va al Modena Calcio. La presidente Bartoli: "In pochi hanno la R cucita sul petto come lui». "In biancorosso sono diventato uomo»

La Pallacanestro Reggiana saluta uno dei suoi figli prediletti: Filippo Barozzi. L’attuale direttore sportivo lascia il club in cui ha ricoperto un po’ tutti i ruoli dopo 13 stagioni di ‘onorato servizio’. Ad attenderlo c’è un’altra scrivania, ma questa volta si tratta di calcio, il suo primo amore. Sarà infatti un nuovo dirigente del Modena e si occuperà di sviluppare la parte gestionale e il nuovo centro sportivo voluto dalla famiglia Rivetti. "Grazie Pallacanestro Reggiana per aver accolto un ragazzo di 22 anni e per averlo accompagnato in un viaggio straordinario, permettendogli di crescere dal punto di vista professionale, ma soprattutto umano - spiega Barozzi - Grazie alle proprietà Landi e Bartoli, ai soci, ai manager che si sono susseguiti, a tutte le persone dell’ufficio che hanno rappresentato e continuano ad essere per me una seconda famiglia. Grazie ad allenatori, membri dello staff e a tutti coloro che ho incontrato in questo cammino meraviglioso, dagli sponsor al mondo delle istituzioni, dai collaboratori a tutto il popolo biancorosso che ci ha seguito e supportato nei momenti più gioiosi e attraverso le difficoltà. Accolgo una nuova e stimolante avventura professionale, con l’orgoglio di essere stato un ulteriore esempio di come questa società continui a rappresentareun ambiente di lavoro profondamente legato al territorio".

Un sentito ringraziamento arriva dalla presidente Veronica Bartoli: "Credo che in pochi abbiano la nostra ‘R’ cucita sul petto come Filippo - commenta la ‘pres’ - Un ragazzo, ora diventato uomo, che ha rappresentato per tutti un esempio di qualità umane e professionali, di attaccamento al nostro Club, di impegno, abnegazione e sacrificio, assieme ad una passione con pochi eguali. Siamo davvero orgogliosi di aver contribuito a formare un manager del suo livello e non possiamo che continuare a ‘fare il tifo’ per lui nelle sue prossime avventure professionali".

Parole di stima e affetto anche dal vicepresidente San Pietro: "A Filippo va innanzitutto il nostro più sincero ringraziamento. Tutti quelli che hanno fatto parte della Pallacanestro Reggiana sanno che Filippo è un ‘unsung hero’ (eroe non celebrato, ndr) che ha avuto un ruolo fondamentale nella vita della nostra società. La sua instancabile dedizione, unita alla sua inesauribile curiosità intellettuale e alla sua voglia di migliorarsi continuamente, lo hanno portato a diventare un punto di riferimento sia nella parte sportiva che in quella gestionale. Siamo certi che le sue qualità lo porteranno lontano e gli auguriamo il meglio per il suo futuro professionale".