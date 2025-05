Dopo 16 anni capitan Olleia lascia la Stosa Virtus. Il presidente Bruttini: "È uno di famiglia"

Primo per campionati disputati in maglia Virtus, primo per presenze totali nei 75 anni di storia rossoblù, quasi 5mila punti segnati: è Gianmarco Olleia (foto). Il capitano di mille battaglie, l’uomo che incarna lo spirito Virtus, ha deciso di fermarsi. Una decisione presa con serenità e responsabilità dal ragazzo di Terracina, ma senese di adozione. Oltre che un uomo dagli immensi valori, Gianmarco è stato un grandissimo giocatore. Sono 16 gli anni trascorsi da Olleia in piazzetta Don Perucatti, con 4 promozioni compresa la doppia dalla C Silver alla serie B nel 2016 e record di presenze di tutti i tempi, oltre a due secondi posti alle finali nazionali giovanili (under 17 nel 2010 e under 19 nel 2011). Una vita a battagliare, soffrire, vincere e gioire per i colori rossoblù. In questi 16 anni Olleia è cresciuto nella società. Da ragazzo è diventato uomo, si è laureato, si è sposato. Ha percorso le tappe più importanti della sua vita con la Virtus. Qui si è formato, come giocatore e come uomo, divenendo un vero e proprio faro per la comunità. Generazioni di rossoblù si sono alternate riconoscendo in lui un punto di riferimento. Gianmarco è e sarà sempre la Virtus. "Gianmarco è uno di quei ragazzi cresciuti qui alla Virtus, che per me rappresentano una seconda famiglia, lo considero come un figlio – dichiara il presidente Fabio Bruttini –. È arrivato a Siena da ragazzo e si è costruito una vita, diventando un grande uomo ancora prima di un gran giocatore. Il rapporto tra la Virtus e Gianmarco va oltre il parquet, è fatto di valori umani importanti, di stima e affetto reciproci, un legame speciale che ci lega e ci legherà per sempre. Incarna al meglio tutti i valori che la nostra società rappresenta e vuole trasmettere sia dentro che fuori dal campo. Gianmarco è e sarà sempre un simbolo per tutti i rossoblu di adesso e per quelli che verranno".

La società celebrerà l’addio al basket di Olleia con degli eventi speciali, a partire proprio dalla festa di fine anno dell’8 giugno che si terrà in Piazzetta don Perucatti di fronte al palazzetto. Perché Gianmarco è la Virtus e la sua incredibile carriera merita di essere celebrata al meglio.