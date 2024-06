Dopo la definizione dell’accordo con coach Galetti. La Virtus ora è già nel mercato. Giombini e Gay nel mirino

Messo in panchina Galetti, e stabilito il resto dello staff tecnico, la Virtus sta viaggiando a grandi passi verso il raduno del 16 agosto. L’esordio in campionato è previsto per il 29 settembre. Sarà una B Nazionale molto intensa, con tanti turni infrasettimanali e questo costringe tutti i club a creare organici sempre più competitivi e con giocatori professionisti a tutti gli effetti.

Il direttore sportivo Carlo Marchi insieme con il direttore generale Gabriele Torreggiani e con il tecnico Gianluigi Galetti è al lavoro per costruire il miglior organico possibile. Il primo obiettivo sono le conferme di quei giocatori che erano in maglia Virtus nell’ultima annata.

Se non ci saranno sorprese rimarranno in giallonero Dario Masciarelli, Luca Valentini, Francesco Magagnoli, Gianmarco Fiusco e Richard Morina. Il club vorrebbe tenere anche Daniel Ohenhen, ma per il pivot c’è forte il richiamo di un ritorno a Cividale in A2. E c’è pure qualche altro club della seconda categoria nazionale che ha messo gli occhi su Daniel. La Virtus è interessata all’ala Yannick Giombini della Ristopro Fabriano, sul giocatore classe 2001 ci sono anche altre formazioni di serie B Nazionale.

Coach Galetti vorrebbe mettere in regia Flavio Gay (1998) nell’ultima stagione alla Virtus Cassino dove ha chiuso con buone media al tiro e nelle palle recuperate. La trattativa è in corso, se non ci saranno sorprese, Gay potrebbe essere uno dei primi rinforzi.

Marchi ha già imbastito altre trattative, ma sono ancora in fase embrionale, il mercato è solo all’inizio e ora come ora si attendono soprattutto i movimenti delle squadre di A e A2, appena le categorie superiori si sbloccheranno, a cascata cominceranno le operazione in serie B Nazionale.

La prossima settimana, lunedì, nello studio del notaio Tassinari verrà ufficializzato il passaggio di quote da Luca Sassi al presidente Davide Fiumi, una parte dovrebbe prenderla in carico Alessandro fratello del numero uno giallonero. Questa la nuova conformazione azionaria stabilita il 16 febbraio scorso: Davide Fiume 43,67 per cento, Luca Sassi 39,67, Corrado Passera 5, Alessandro Fiumi 5, Renzo Baldo 3,33 e Stefano Loreti 3,33.