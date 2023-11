Dopo l’impresa di Piombino. E la Gema stupisce: "Prova di maturità»

Questa Gema Pallacanestro Montecatini non finisce più di stupire. Martoriati da acciacchi e assenze (Mazzantini ancora out) gli uomini di coach Marco Del Re a Piombino sfoderano la prova che non ti aspetti, spadroneggiando fin dalla palla a due e segnando 96 punti in casa della Solbat di coach Cagnazzo, che davanti al proprio pubblico è stata capace di piegare Libertas e Herons. La prova d’autorità fornita al PalaTenda certifica lo status di sorpresa del campionato per la formazione del patron Alessandro Lulli, il match di domenica prossima al PalaTerme contro la Pielle Livorno assume quindi i contorni dell’esame di maturità definitivo per capire se, da sorpresa, Gema può diventare una splendida realtà: "Non dico che sono stupito, perché so cosa possono dare i miei ragazzi, ma hanno sorpreso anche me per la lucidità che hanno mostrato nel mettere sempre la palla dove avevamo situazioni di vantaggio – ha commentato il tecnico Del Re –. Spalle o fronte a canestro, attaccando le uscite, siamo sempre andati dove volevamo andare e in questo abbiamo dimostrato grande maturità. Siamo stati anche 20 punti avanti e anche quando nel finale Piombino ha ricominciato a far canestro con continuità, abbiamo mantenuto i nervi saldi. Non era facile senza Mazzantini, con un Savoldelli convalescente dopo l’infortunio alla mano e con Corgnati in dubbio fino all’ultimo, quindi dico ’bravi’ ai giocatori". All’interno della prestazione collettiva maiuscola emerge la prova di personalità fornita da Lorenzo Dell’anna: il 19enne scuola Trento ha spaccato la partita dalla panchina, con 13 punti in 16’ e il 75% dal campo: "Sapevamo che era una partita da affrontare con grande forza, mentale ma soprattutto fisica – ammette il giovane esterno della Gema – Siamo riusciti a mettere in campo tanta energia fin dalla palla a due, piazzando subito un parziale nei primi minuti e poi abbiamo continuato a macinare la nostra pallacanestro anche nei restanti quarti, tenendo Piombino sempre a distanza di sicurezza. Due punti d’oro".

Filippo Palazzoni