"Dopo oltre 30 anni smetto di fare canestro"

La stagione 2025/2026 partirà senza uno dei volti più noti del panorama cestistico reggiano femminile. Si è ritirata Laura Dall’Asta, classe 1985, dopo oltre trent’anni dalla prima volta che ha preso in mano la palla a spicchi. Una carriera piena di soddisfazioni fin dalla giovane età, con il debutto nella massima serie in maglia Juvenilia e la casacca azzurra delle rappresentative giovanili. Una storia d’amore con il basket che sembrava interrotta alcuni anni fa dopo la promozione in B con Puianello e due gravidanze, ma il richiamo del parquet era troppo forte e così Laura ha messo in scena una "last dance" di due stagioni, la scorsa e la precedente, per fare da chioccia alle under di Puianello inSerie C.

"Ho preso in mano la palla da basket all’età di otto anni, ero una bimba molto timida e spesso, per non dire sempre, seguivo mia sorella Ilaria per guardare i suoi allenamenti. Lì ho conosciuto l’allenatrice Ester Knopp che mi convinse a provare e da quel momento iniziò la mia avventura" nel mondo del basket. Un amore e una passione che è durata oltre trent’anni.

"Partii a Reggio in un gruppo di bimbe più o meno della mia età, tutte che si divertivano come me a giocare con la palla a spicchi. Con la fiducia delle mie varie compagne di squadra, prima nei settori giovanili e poi in quelle di categoria, e dei miei vari allenatori sono riuscita a vivere esperienze molto belle".

In età giovanile, il suo talento era già sotto i riflettori. "Ricordo in particolare le selezioni dell’Emilia-Romagna e quelle nazionali fino all’Under 15: ho splendidi ricordi, ho vissuto gruppi splendidi e con molte ragazze sono ancora in contatto. Con la maglia azzurra ho il ricordo più bello: rappresentare la selezione italiana al torneo di Lulea in Svezia".

Lavoro, casa, marito e figli e basket: ci svela il segreto per riuscire a conciliare tutto? "Grazie a Robi che è una persona che mi appoggia sempre. Stava a casa lui con i bimbi e quando riusciva mi seguiva con loro alle partite. Ma devo ringraziare anche il mio capo e la mia collega che facevano in modo che riuscissi ad andare in palestra spostando i turni di lavoro oltre alla società e alle mie compagne che, capendo il mio impegno, mi facevano gestire gli allenamenti. Però un altro grazie devo dirlo…".

Prego. "I ringraziamenti più importanti vanno ai miei genitori che per anni mi hanno scarrozzata in giro per città, palestre e palazzetti, a mia sorella che oltre a sopportarmi e avermi sempre tra i piedi a casa mi aveva anche in palestra e a tutti quelli che hanno creduto e visto in me una giocatrice dandomi la possibilità di divertirti e togliermi, anche se con tanti sacrifici, delle belle soddisfazioni".

Rimpianti? "Una delusione, se così posso definirla: essermi infortunata al ritiro di Tarquinia con la nazionale Under 16 e quindi di non aver potuto far parte della squadra per le successive qualificazioni europee".

Com’è cambiato il basket femminile in tutti questi anni? "Quando ho iniziato, non se ne parlava tanto e le bimbe che lo praticavano erano poche; oggi la cosa è cambiata, si inizia a viverlo di più, si inizia a parlare di basket femminile anche in Italia e a fare conoscere tante giocatrici che hanno raggiunto ottimi traguardi, arrivando in Wnba. Questo deve essere un incoraggiamento per le bambine a provare, inoltre il basket è un gioco con un ambiente genuino".

Stavolta è la fine definitiva o c’è ancora un piccolo spiraglio di rivederti in campo in futuro? "Sicuramente un addio definitivo al basket non ci sarà mai anche se gli anni avanzano… Smettere è impossibile, ci saranno tornei e campetti che non hanno età!".