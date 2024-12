Dr1 e dr2: le gare. La Grifo di Berselli sbatte contro Forlì

S’interrompe la striscia positiva di tre vittorie consecutive della Grifo in Divisione Regionale 2. I grifoni di coach Berselli sono stati sconfitti 61-58 in casa dei Tigers Forlì nella sfida al vertice del girone F, dopo una partita in cui l’equilibrio ha regnato sovrano. Le due squadre sono rimaste a contatto dalla palla a due fino alla fine, on i padroni di casa che hanno avuto la meglio nello sprint finale. Da segnalare nella Grifo le prestazioni di Barbieri (24 punti), Pirazzini (17) e Franzoni (4 punti ma 11 rimbalzi). Nella prossima giornata la Grifo tornerà in campo sul terreno amico del PalaRuggi, sabato alle 18.30 nella sfida contro il Lions Academy Basket Coriano. Salendi di categoria, per quanto riguarda la Divisione Regionale 1, l’Easy Car International ha osservato il turno di riposo nella giornata che ha chiuso l’andata: tornerà in campo venerdì, alle 21, alla palestra Ravaglia contro il Castel San Pietro 2010.

l. m.