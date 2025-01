Dr1. I 33 di Russu trascinano i Dolphins

La Dr1 viaggia a passo spedito verso il termine della regular season, previsto col turno del 14 e 15 febbraio. Nell’ultimo infrasettimanale, notizie agrodolci per le formazioni della provincia di Rimini. Molto bene i Dolphins Riccione, che battono 79-59 Cesena grazie ai 33 punti con 16 rimbalzi di capitan Russu, devastante in area. Bene anche i Villanova Tigers, che hanno la meglio 77-62 dell’Aics Forlì grazie ai 24 di Zannoni e Vandi, oltre che i 16 di Simone Buo. Niente da fare, invece, per il Tiberius, che lotta fino agli ultimi secondi in casa della capolista Massa ma alla fine deve cedere 74-69 (24 di Gamberini e 18 di Del Fabbro). Domani Riccione va a Forlì dall’Aics, mentre Villa è in trasferta a Castel San Pietro. Riposa il Tiberius. Classifica: Massa 28; Lugo 22; Faenza e Bertinoro 20; Tiberius 18; Villanova 16; Riccione e Aics Forlì 14; Cesena 12; Castel San Pietro 8; Imola 6. Tiberius e Bertinoro una partita in più.