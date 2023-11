Dragons alla prova Siena: "Serve la gara perfetta"

Tornano in campo i Dragons. Sfida da far tremare i polsi quella che attende oggi (palla a due alle 18) la Sibe Gruppo AF Prato. Alle Toscanini arriverà Costone Siena, capolista incontrastata e solitaria nel girone A con i suoi 14 punti, frutto di 7 vittorie e 1 sola sconfitta in 8 gare disputate. Prato si trova invece al secondo posto in classifica con 10 punti, al pari della Fides Montevarchi, ma con due partite giocate in meno rispetto ai senesi. Una partita che può essere un banco di prova per testare la capacità di reazione dei ragazzi di coach Pinelli dopo il primo ko stagionale, incassato contro San Vincenzo. "Sono contento intanto che la mia squadra si sia potuta allenare regolarmente questa settimana dopo tutto quel che è successo nei nostri territori – commenta proprio coach Pinelli -. Affronteremo la squadra secondo me più forte di entrambi i gironi per logistica e parametri. Costone Siena ha in rosa giocatori di serie B, come Banchi, Zaneli, Ondo e Mengue, e un giocatore di serie A come Nasello, oltre a dei giovani professionisti di grande prospettiva come Banchero e Radchenko. In più ci sono le insidie rappresentate da due grandissimi tiratori come Terrosi e Bruttini. Servirà una partita perfetta per rialzare subito la testa". Assente sicuro l’infortunato Smecca, che purtroppo ha terminato anzitempo la stagione.

L. M.