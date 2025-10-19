Dragons, arriva Livorno: obiettivo riscatto. L’Union vuole brillare anche a Rosignano

Quarta giornata di campionato per le pratesi della serie C di basket che affrontano questo appuntamento con lo stesso obbiettivo: la vittoria. I Dragons Prato, che tornano alla Toscanini per giocare contro l’Us Livorno (palla a due alle 18), vogliono riscattare il primo kappaò subito in questa stagione sul campo del San Vincenzo; la Sim Tel Union Basket, di scena a Rosignano (inizio sempre alle 18) contro il Sei Rose, tenterà di allungare a tre la striscia positiva. Iniziamo dai Dragons, che sono determinati a far bene davanti al proprio pubblico: "Livorno è tosta – afferma la guardia rossoblù Alberto Smecca –, tutti giovani che pressano tanto e fanno molto contropiede ed è una squadra che darà noia a tanti, infatti ha già ottenuto buoni risultati sul campo ed i primi due punti domenica scorsa col Certaldo. Dovremo limitare le loro ripartenze e dovremo essere più aggressivi trovando soluzioni d’attacco più sicure". Coach Edoardo Banchelli potrà avere a disposizione tutti i suoi, compreso Tommaso Pacini espulso nell’ultimo match di campionato ma la sua squalifica è stata annullata grazie al pagamento di una ammenda da parte della società. Sulla carta, trasferta non impossibile per l’Union Basket, visto gli zero punti in classifica di Rosignano: "Non deve ingannare lo zero in classifica dei nostri avversari – spiega coach Tommaso Paoletti – perché hanno perso tre partite nel finale contro ottime squadre. Sono una neopromossa, mediamente giovane con tanta intensità ed entusiasmo ed hanno un coach con grande esperienza da giocatore, che non molla mai e prova a tenere un ritmo forsennato per 40 minuti. Per quanto ci riguarda siamo una delle due squadre al momento imbattute in stagione, tra campionato e Coppa, e proveremo a mantenere questo trend; anche perché, dopo la sosta della prima giornata, siamo risaliti fino al quinto posto ma ovviamente non è una posizione che ci soddisfa". La classifica: Montevarchi, Castelfiorentino e San Vincenzo 6 punti; Dragons Prato, Union Basket Prato, Pino Firenze, Valdisieve e Fucecchio 4; Agliana, Sansepolcro, Livorno, Don Bosco Livorno, Sancat Firenze, Sei Rose Rosignano, Cus Firenze, Virtus Certaldo, Bottegone 0.

Massimiliano Martini